العراق.. الإطاحة بمنسق "ديوان عشائر داعش" في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الإطاحة بمنسق ما يسمى "ديوان العشائر" في تنظيم "داعش" بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت المديرية: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من مصادر لواء المشاة 71 في العمق السوري، أفادت بوجود أحد الإرهابيين يروم اجتياز الحدود الدولية باتجاه أراضينا، وأنه كان على موعد مع أحد الأشخاص من أهالي الموصل لغرض اللقاء به".

وأضافت: "على الفور تم التنسيق مع مصدر المعلومات من قبل آمر الفوج الأول وضابط الاستخبارات، وجرى استدراجه وبعد اجتيازه الحدود الدولية من خلال قرية مشيرفة والتابعة إلى ناحية ربيعة ألقي القبض عليه".

وأشارت إلى أنه "تم استلامه من قبل عناصر الاستخبارات والذين كلفوا بواجب مدني لهذا الغرض، حيث كانت وجهته مطعم (أبو ليلى) الشهير في نينوى، وبعد أن تم الاتصال من قبل المتهم بأحد الأشخاص لغرض إيصاله إلى الأنبار، وجرى التخطيط للإيقاع بالشخص الآخر إلا أنه لم يحضر، وأعيد المتهم الأول إلى استخبارات لواء المشاة 71".

وأفادت بأنه "بعد التحقيق اعترف بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية وأنه منسق لما يسمى بـ"ديوان العشائر" التابع للتنظيم، ولديه اثنان من أبنائه من قياديي التنظيم".

المصدر: "السومرية نيوز"