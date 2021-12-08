وزير الخارجية المصري يعقد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي

أفاد موقع صحيفة "الشروق" المصرية يوم الأربعاء بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيعقد في القاهرة يوم الخميس جلسة مباحثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

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وقالت الصحيفة المصرية إن المباحثات بين الطرفين ستعقد بقصر التحرير.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يتناول اللقاء بين شكري ولابيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

والاثنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي رئيس الوزراء البديل يائير لابيد، أنه سيزور القاهرة هذا الأسبوع للقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين الآخرين.

ومن المتوقع أن يبحث لابيد في القاهرة التعامل بشكل أساسي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مع التركيز على معضلة الأسرى والمفقودين، إضافة إلى القضايا الإقليمية، مثل أفق التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية