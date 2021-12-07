لابيد يزور القاهرة للقاء شكري وإعادة قطع أثرية من العصر الفرعوني

أعلن أمس الاثنين، أن وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، يائير لبيد، سيزور القاهرة هذا الأسبوع للقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وكبار المسؤولين المصريين الآخرين.

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ومن المتوقع أن يبحث لابيد في القاهرة التعامل بشكل أساسي مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مع التركيز على معضلة الأسرى والمفقودين، إضافة إلى القضايا الإقليمية، مثل أفق التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا سياسية وأمنية أخرى.

ولم تؤكد مصر للجانب الإسرائيلي حتى الآن ما إذا كانت الزيارة ستشمل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبه، يخطط لابيد لتقديم تكريم إسرائيلي إذا التقى بالرئيس المصري، وسيتضمن هذا التكريم قطعا أثرية مصرية ستعيدها إسرائيل إلى مصر كان تم تهريبها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني وتم حفظها حتى الآن من قبل سلطة الآثار.

المصدر: i24news