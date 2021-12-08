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اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي في الجوف ومأرب

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اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي في الجوف ومأرب
Reuters KHALED ABDULLAH
الحوثيون في اليمن
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي في محافظتي الجوف ومأرب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" أمريكية الصنع أثناء تنفيذها "أعمالا عدائية" في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأضاف أن هذه الدفاعات تمكنت أيضا من إسقاط طائرة تجسس مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء تنفيذها "أعمال عدائية" في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

المصدر: RT

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