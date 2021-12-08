اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي في الجوف ومأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي في محافظتي الجوف ومأرب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" أمريكية الصنع أثناء تنفيذها "أعمالا عدائية" في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب. — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 7, 2021

وأضاف أن هذه الدفاعات تمكنت أيضا من إسقاط طائرة تجسس مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء تنفيذها "أعمال عدائية" في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

تمكنت دفاعاتنا الجوية قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مأرب. — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 8, 2021

المصدر: RT