الجزائر تعلن تفكيك خلية من 9 أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي
أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن مصالح الدرك الوطني بوهران تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 9 أشخاص بينهم عناصر خطيرة تنشط لصالح التنظيم الإرهابي "رشاد".
وجاء في بيان الوزارة: "تم تقديم أفراد الخلية أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة بوهران، الذي أمر بإيداع 6 منهم الحبس المؤقت، ووضع الـ3 الآخرين تحت الرقابة القضائية".
وأضاف: "الموقوفون توبعوا بتهم تتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، وكذلك واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تجنيد الأشخاص ودعم الأعمال الإجرامية لهذه المنظمة".
وتابع: "وجهت للمتهمين أيضا، تهم نشر أفكار متطرفة عن طريق منشورات دعائية تخريبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا والدفاع الوطني".
👈وزارة الدفاع: وكيل الجمهورية يأمر بإيداع 6 موقوفين الحبس المؤقت— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) December 8, 2021
👈وزارة الدفاع: 3 مشتبه بهم آخرين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية
👈وزارة الدفاع: الموقوفون متهمون بالانخراط في منظمة إرهـ ـــابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات pic.twitter.com/5zM5DkbV9Y
وأشارت الوزارة إلى أن العملية تأتي في إطار "مكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد".
المصدر: "النهار الجزائرية"
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