الجزائر تعلن تفكيك خلية من 9 أشخاص ينتمون لتنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن مصالح الدرك الوطني بوهران تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 9 أشخاص بينهم عناصر خطيرة تنشط لصالح التنظيم الإرهابي "رشاد".

وجاء في بيان الوزارة: "تم تقديم أفراد الخلية أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة بوهران، الذي أمر بإيداع 6 منهم الحبس المؤقت، ووضع الـ3 الآخرين تحت الرقابة القضائية".

وأضاف: "الموقوفون توبعوا بتهم تتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، وكذلك واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تجنيد الأشخاص ودعم الأعمال الإجرامية لهذه المنظمة".

وتابع: "وجهت للمتهمين أيضا، تهم نشر أفكار متطرفة عن طريق منشورات دعائية تخريبية من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا والدفاع الوطني".

👈وزارة الدفاع: وكيل الجمهورية يأمر بإيداع 6 موقوفين الحبس المؤقت

👈وزارة الدفاع: 3 مشتبه بهم آخرين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية

👈وزارة الدفاع: الموقوفون متهمون بالانخراط في منظمة إرهـ ـــابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات pic.twitter.com/5zM5DkbV9Y — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) December 8, 2021



وأشارت الوزارة إلى أن العملية تأتي في إطار "مكافحة الإرهاب والأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد".

المصدر: "النهار الجزائرية"