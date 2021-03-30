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الجزائر.. تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف المسيرات بمحافظتي تيزي وبجاية

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الجزائر.. تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف المسيرات بمحافظتي تيزي وبجاية
Reuters
الجزائر.. تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف المسيرات
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كشف القضاء الجزائري يوم الثلاثاء عن تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتفجيرات في مسيرات الحراك الشعبي بمحافظتي تيزي وبجاية بمنطقة القبائل شرقي البلاد.

وقال وكيل النيابة لدى محكمة مدينة عزازقة بولاية تيزي وزو، إن التحقيقات الأمنية قادت لتحديد هويات 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و51 عاما.

وأضاف أنه قد تم ضبط أسلحة حربية، وبندقية مضخية من نوع سكوربيون ورشاش كلاشنيكوف ومسدس وذخيرة، بالإضافة إلى حجز سيارتين.

وأوضح أن المخطط الإرهابي كان يقضي بتفجير سيارتين وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية خلال مسيرات الحراك الشعبي.

كما لفت إلى صدور قرار بسجن أحد أفراد الخلية ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية.

الجزائر.. تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف المسيرات بمحافظتي تيزي وبجاية

المصدر: RT + وكالات

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