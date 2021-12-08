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بن سلمان يبرق للقيادة الإماراتية

أخبار العالم العربي

بن سلمان يبرق للقيادة الإماراتية
Reuters
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بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أعقاب مغادرته الإمارات بعد زيارة رسمية.

وقال فيها: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، مضيفا: "صاحب السمو لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة الملك سلمان وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

كما بعث بن سلمان برقية إلى كل من نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قال فيها: "يطيب لي وأنا أغادر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

المصدر: "الوطن"



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