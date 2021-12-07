محمد بن زايد مغردا على "تويتر": أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات (صور)

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تغريدة على "تويتر"، رحب فيها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصل إلى أبو ظبي.

وكتب آل نهيان: "أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات".

وأضاف: "ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين".

وأكد أن التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك.

كما نشر مجموعة من الصور لاستقبال ولي العهد السعودي في الإمارات.

أرحب بأخي محمد بن سلمان بين أهله في الإمارات .. ماضون في تعزيز العلاقات الأخوية والإستراتيجية الراسخة والتكامل الاقتصادي بين البلدين..التواصل والتشاور بين الأشقاء ركن أساسي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك. pic.twitter.com/Kz6DFalPnR — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 7, 2021

المصدر: RT