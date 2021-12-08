سقوط أولى ضحايا الطقس السيئ في مصر

شهد مركز السنطة التابع لمركز السنطة بمحافظة الغربية في مصر، اليوم، واقعة وفاة سائق "توك توك"، إثر سقوط شجرة ضخمة بعرض الطريق جراء هبوب رياح شديدة محملة بأترية.

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وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفى طنطا الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة حال وصوله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

وفي نفس السياق، أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوط جزء خرساني من سطح مديرية الصحة بالبحيرة على أحد المرافقين لمرضى القومسيون الطبي.

المصدر: الوطن