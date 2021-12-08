تحذير عاجل في مصر بعد وصول عاصفة ترابية إلى سماء القاهرة

تشهد سماء محافظات القاهرة الكبرى وصول العاصفة الترابية، حيث يشهد الجو حالة من انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة لوجود الرياح المحملة بالأتربة.

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ووصلت العاصفة الترابية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية في السماء وغياب الشمس عن السطوع في موعدها بسبب العاصفة التي تغطي سماء القاهرة الأن.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد اليوم والتي تشمل نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، حيث تشهد البلاد نشاط الرياح المحمل بالرمال والأتربة جنوبية غربية، تجلب كتلا هوائية محملة بالرمال من الصحراء الغربية.

كما أوضحت شاكر في تصريحات تلفزيونية اليوم حدوث اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية نتيجة لارتفاع الموج بالبحر المتوسط، إذ يصل اليوم لـ5 أمتار لذلك جرى إغلاق بوغاز الإسكندرية أمس، حيث وصل ارتفاع الموج اليوم لـ4 أمتار.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التأثير الأكبر في القاهرة الكبرى اليوم سيكون لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما أن محافظات وسط وشمال الصعيد، ستتأثر بنشاط الرياح، وبالتالي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشمل كل المحافظات لكن تختلف من منطقة لأخرى.

وكشفت شاكر عن ذروة نشاط الأتربة، قالت إنها تستمر منذ الصباح حتى فترة الظهيرة، وبعد فترة العصر، تبدأ الرؤية الأفقية في التحسن وتهدأ سرعات الرياح، منوهة بأن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة اليوم فقط، وبداية من غدًا الخميس هناك استقرار تام في الطقس.

وأكدت وزارة التنمية المحلية في مصر رفع حالة الاستعداد القصوى في عدد من المحافظات من بينها "مطروح والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة"، بعدما قرر المحافظون تعطيل الدراسة بها.

ووفقا لبيان صحفي، تتعرض المحافظات الأربع المشار إليها إلى طقس غير مستقر، ورياح شديدة محملة بالأتربة، وقررت الأجهزة التنفيذية نشر معدات رفع المياه، طبقا لخطة الانتشار لمواجهة موجة الطقس السيء المتوقعة، تزامنا مع غلق مينائي "الإسكندرية والدخيلة"، فيما تشهد باقي المحافظات استقرارا في حالة الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة، ورياح باردة على معظم المحافظات.

ووجهت الوزارة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب الوزير باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري مع أية مستجدات حال سقوط أمطار.

المصدر: الوطن