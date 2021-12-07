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صورة بالأقمار الصناعية تكشف عن حالة الطقس في مصر

أخبار العالم العربي

صورة بالأقمار الصناعية تكشف عن حالة الطقس في مصر
Globallookpress
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن آخر صور القمر الصناعى تشير إلى الرمال المثارة باللون الوردى المصاحب للرياح.

صورة بالأقمار الصناعية تكشف عن حالة الطقس في مصر
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تحذيرات من عاصفة ترابية تضرب مصر ومطالب بعدم خروج فئات معينة من المنزل
تحذيرات من عاصفة ترابية تضرب مصر ومطالب بعدم خروج فئات معينة من المنزل

وتابعت: "الرياح ستؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ومن المتوقع ان تتقدم إلى الداخل لتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية مع تقدم الوقت".

وكان عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مجدي بدران، قد وجه تحذيرا عاجلا إلى فئات معينة من المصريين، مطالبا بعدم مغادرة المنزل اليوم وغدا خلال العاصفة الترابية التي ستضرب البلاد.

وأكد بدران أن هناك ثلاث فئات هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة ولا ينبغي عليهم مغادرة المنزل خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الطقس وهم مرضى الحساسية والتهابات الجهاز التنفسي، مرضى السكر، مرضى القلب، أصحاب المناعة الضعيفة الذين يصابون بالبرد المتكرر والمتعافين من الإصابة بكورونا، مشددا أنه لا ينبغي عليهم مغادرة المنزل لحين تحسن الطقس.

المصدر: اليوم السابع

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