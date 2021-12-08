قوات التحالف العربي تعلن تدمير منظومة دفاع جوي في مأرب
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية في خبر عاجل، أن قوات التحالف العربي دمرت منظومة دفاع جوي معادية في جبهة مأرب.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية قد أعلن قبل ذلك عن تدمير هدف جوي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية في السعودية، وطائرة مسيرة بالأجواء اليمنية.
#عاجل#التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ بجبهة مأرب.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) December 7, 2021
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صباح اليوم الأربعاء هدفا جويا معاديا تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف العربي قوله إن "قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية".
المصدر: واس
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