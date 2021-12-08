التحالف العربي يعلن تدمير هدف جوي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية وطائرة مسيرة بأجواء اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تدمير هدف جوي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية في السعودية، وطائرة مسيّرة بالأجواء اليمنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صباح اليوم الأربعاء هدفا جويا معاديا تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية".

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف العربي قوله إن "قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية".

وأوضح المالكي أن "وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد أن الوزارة "ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود".

المصدر: "واس"