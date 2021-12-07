التحالف العربي: سقوط قذيفة في جازان

أعلن التحالف العربي بقيادة الرياض "سقوط مقذوف معاد بالقرب من أحد الطرق العامة والأسواق الشعبية بجازان" السعودية.

وقال التحالف إن "هذه محاولة حوثية لاستهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة"، مشددا على أن "محاولات استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

#التحالف: محاولة حوثية مساء اليوم لاستهداف المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة pic.twitter.com/DLoC25DZpg — جريدة الرياض - عاجل (@Riy_Breaking) December 7, 2021

وقالت مصادر سعودية وأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرياض طلبت من واشنطن وحلفائها في الخليج وأوروبا تزويدها بصواريخ اعتراضية لصد هجمات الحوثيين، بعد أن بات مخزونها من صواريخ باتريوت يوشك على النفاد.

وأفاد مسؤول حكومي سعودي بأن عدد الهجمات على المملكة زاد بشكل كبير، مشيرا إلى أن الطائرات المسيرة ضربت الأراضي السعودية 29 مرة في نوفمبر، و25 مرة في أكتوبر، وتعرضت البلاد لـ11 هجوما صاروخيا باليستيا الشهر الماضي و10 في أكتوبر.

المصدر: صحيفة الرياض" + RT