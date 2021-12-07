التحالف العربي يعلن تدمير ورش لتجهيز الصواريخ البالستية في اليمن

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أعلن التحالف الدولي عن تدمير ورش لتركيب وتجهيز الصواريخ البالستية بدائرة الأشغال العسكرية في صنعاء، وتدمير منظومة اتصالات عسكرية لإطلاق المسيّرات بمديرية بني الحارث.

وقال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إنه دمر ورشة لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

المصدر: صحيفة "اليوم"