التحالف العربي يعلن تدمير ورش لتجهيز الصواريخ البالستية في اليمن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwn4
أعلن التحالف الدولي عن تدمير ورش لتركيب وتجهيز الصواريخ البالستية بدائرة الأشغال العسكرية في صنعاء، وتدمير منظومة اتصالات عسكرية لإطلاق المسيّرات بمديرية بني الحارث.
وقال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية إنه دمر ورشة لتصنيع وتخزين الألغام ومخازن أسلحة بمديرية الثورة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
المصدر: صحيفة "اليوم"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.