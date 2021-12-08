السعودية.. القبض على 3 مقيمين حوّلوا مبالغ ضخمة للخارج بطرق غير مشروعة

أعلن متحدث شرطة منطقة المدينة المنورة إلقاء القبض على 3 مقيمين حولوا مبالغ مالية ضخمة إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة.

وأشار المتحدث إلى أنه "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على 3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والسنغالية والغامبية، لجمعهم الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة".

وأوضح أنه "عثر بحوزتهم على مبلغ أكثر من 698 ألف ريال مجهولة المصدر".

وشدد على أنه "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة".

المصدر: "سبق" + "اليوم السعودية"