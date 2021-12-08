 
مباشر

السعودية.. القبض على 3 مقيمين حوّلوا مبالغ ضخمة للخارج بطرق غير مشروعة

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على 3 مقيمين حوّلوا مبالغ ضخمة للخارج بطرق غير مشروعة
Reuters Fahad Shadeed
عنصر أمن سعودي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwrh

أعلن متحدث شرطة منطقة المدينة المنورة إلقاء القبض على 3 مقيمين حولوا مبالغ مالية ضخمة إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة.

وأشار المتحدث إلى أنه "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على 3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والسنغالية والغامبية، لجمعهم الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة".

وأوضح أنه "عثر بحوزتهم على مبلغ أكثر من 698 ألف ريال مجهولة المصدر".

وشدد على أنه "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة".

المصدر: "سبق" + "اليوم السعودية"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا