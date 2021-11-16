السعودية.. اعتقال يمني سكب "مادة حارقة" على طليقته وابنتها
Reuters
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اعتقلت الشرطة السعودية رجلا يحمل الجنسية اليمنية قام بالاعتداء على طليقته وابنتها بالضرب وسكب "مادة حارقة" عليهما.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، إثر اعتدائه بالضرب وسكب مادة حارقة على امرأة مقيمة وطفلتها.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني طليق المرأة اليمنية، وهو أيضا من الجنسية اليمنية ومخالف لنظام أمن الحدود، والاعتداء تم نتيجة خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
المصدر: جريدة "الوطن" السعودية
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