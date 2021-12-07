قيس سعيد يستقبل محمود عباس بمطار تونس قرطاج
RT / facebook.com/Presidence.tn
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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بعد ظهر يوم الثلاثاء بالجناح الرئاسي في مطار تونس قرطاج الدولي، رئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي وصل في زيارة رسمية إلى تونس.
وحيا الرئيسان العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.
وسيعقد سعيد محادثات مع عباس ستتطرق إلى سير علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.
المصدر: RT
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