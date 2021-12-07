العراق.. القبض على متسللين من سوريا وضبط كمية كبيرة من القذائف في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الثلاثاء القبض على متسللين من سوريا، وضبط كمية كبيرة من قذائف الهاون بعمليتين متوازيتين في الأنبار.

وذكرت الخلية أنه "استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية تأكد وجود كدس يضم المئات من القذائف في قضاء الحبانية جزيرة الخالدية بمحافظة الأنبار تستخدمها عناصر "داعش" كعبوات ناسفة".

وأضافت أنه "على ضوء ذلك باشر أحد ضباط المديرية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة العاشرة بالتحرك نحو مكان الكدس وضبطت بداخله 200 قذيفة مدفع نمساوي، وهي من مخلفات تنظيم داعش"، وأن "مفارز هندسة الفرقة قامت برفع المواد والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها".

وأشارت إلى أن شعبة الإستخبارات العسكرية في الفرقة 20 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع، وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تمكنت من إلقاء القبض على 6 أشخاص يحملون الجنسية السورية كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي العراقية عبر ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار غربي نينوى".

وأكدت أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم لهم بالاشتراك مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 72، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم".

وفي سياق أخر تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية من القاء القبض على ٦ اشخاص يحملون الجنسية السورية كانوا يحاولون التسلل الى الاراضي العراقية عبر ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار غربي نينوى، — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) December 7, 2021

المصدر: وكالة الأنباء العراقية