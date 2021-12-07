المغرب يفتح معبر "الكركرات" لإجلاء عالقين وترحيل مهاجرين غير شرعيين

ذكرت مصادر مطلعة، أن السلطات المغربية تعتزم فتح المعبر الحدودي بـ"الكركرات" لترحيل مهاجرين ينحدرون من دولة السنغال.

وقالت المصادر، إن "الاستثناء يشمل فقط مهاجرين سريين من جنسية سنغالية تم اعتقالهم أثناء عمليات أمنية متفرقة بالداخلة ونواحيها والبالغ عددهم حتى اللحظة ما يقارب الـ128 مهاجرا غير نظامي".

وأضافت: "العملية تشملها أيضا عودة العالقين من المواطنين الموريتانيين إلى بلدهم وذلك في غضون الساعات القليلة المقبلة".

وتأتي العملية بإشراف مباشر من السلطات المحلية لإقليم "آوسرد"، وتحت إجراءات أمنية وصحية مشددة تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وسبق للخطوط الملكية المغربية أن أعلنت في ذات الصدد عن "تنظيم رحلات استثنائية في اتجاه نواكشوط لنقل مجموعة من الرعايا الموريتانيين في اتجاه بلدهم، وذلك بعد قرار السلطات المغربية الأخير والقاضي بتوقيف جميع الرحلات الجوية في اتجاه عدد من بلدان العالم لمدة أسبوعين خوفا من متحور (أوميكرون) لفيروس كورونا".

المصدر: "زنقة 20"