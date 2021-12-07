السلطان هيثم بن طارق يمنح الأمير محمد بن سلمان أحد أرفع الأوسمة العمانية (فيديو)

قدم السلطان العماني، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، وسام "عمان" المدني من الدرجة الأولى، لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في مسقط.

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وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "السلطان هيثم بن طارق المعظم منح الأمير محمد بن سلمان وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العمانية".

وأشارت إلى أن هذا الوسام "يمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عمان".

جلالة #سلطان_عمان يقدم لسمو #ولي_العهد وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى اعتزازاً بالروابط الأخوية والعلاقات الممتازة والتعاون البناء ، والذي يعدّ أحد أرفع الأوسمة العُمانية ويُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات.#ولي_العهد_في_عمانpic.twitter.com/mSE4jikEy7 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 7, 2021

ويُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 7, 2021

المصدر: وكالة الأنباء العمانية