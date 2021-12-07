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السلطان هيثم بن طارق يمنح الأمير محمد بن سلمان أحد أرفع الأوسمة العمانية (فيديو)

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السلطان هيثم بن طارق يمنح الأمير محمد بن سلمان أحد أرفع الأوسمة العمانية (فيديو)
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قدم السلطان العماني، هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، وسام "عمان" المدني من الدرجة الأولى، لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في مسقط.

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وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "السلطان هيثم بن طارق المعظم منح  الأمير محمد بن سلمان وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة العمانية".

وأشارت إلى أن هذا الوسام "يمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عمان".

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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