انبهار بتحية لافتة من طفل عماني لموكب ولي العهد السعودي

تداول عدد كبير من النشطاء في موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو لطفل عماني صغير وهو يؤدي التحية العسكرية لموكب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويقف الطفل العماني في المشهد على جانب الطريق رافعا يده بالتحية فيما تتوالى سيارات الموكب "السلطاني" على المرور أمامه لفترة ليست بالقصيرة.

#ولي_العهد_في_عمان



طفل عماني يحي موكب #ولي_العهد محمد بن سلمان في عمان الحب واللخوك مزروعه في الصغير قبل الكبير ❤️💚 pic.twitter.com/tSIHt7ShXK — مازن السيف (@maz_8808) December 6, 2021

واحتفى نشطاء عمانيون وسعوديون بالموقف مشيدين بردة فعل الطفل وعفويته وإصراره على المشاركة بطريقة لافتة في استقبال ضيف بلاده الكبير، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصدر: سبق