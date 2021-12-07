 
مباشر

انبهار بتحية لافتة من طفل عماني لموكب ولي العهد السعودي

مجتمع

انبهار بتحية لافتة من طفل عماني لموكب ولي العهد السعودي
Reuters
السعودية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwg8

تداول عدد كبير من النشطاء في موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو لطفل عماني صغير وهو يؤدي التحية العسكرية لموكب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويقف الطفل العماني في المشهد على جانب الطريق رافعا يده بالتحية فيما تتوالى سيارات الموكب "السلطاني" على المرور أمامه لفترة ليست بالقصيرة.

واحتفى نشطاء عمانيون وسعوديون بالموقف مشيدين بردة فعل الطفل وعفويته وإصراره على المشاركة بطريقة لافتة في استقبال ضيف بلاده الكبير، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصدر: سبق

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا