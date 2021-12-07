أمير قطر يستقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية (فيديو)
استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الدوحة، وسط مراسم استقبال رسمية.
وجرى حفل الاستقبال في الديوان الأميري، حيث عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلاده.
#مباشر | انطلاق القمة الثنائية بين الرئيس أردوغان والأمير تميم بالعاصمة القطرية الدوحة https://t.co/r77VAvxivG— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 7, 2021
استقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة الدوحة، وسط مراسم استقبال رسمية.— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 7, 2021
وجرى حفل الاستقبال في الديوان الأميري، حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلادهhttps://t.co/Kf0EcVA3S1pic.twitter.com/LHIDwSFvCH
وبعد الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية، بدأ اللقاء الثنائي بين زعيمي البلدين.
وأمس بدأ أردوغان زيارة رسمية إلى قطر برفقة عقيلته أمينة، ووزراء التجارة محمد موش، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إضافة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة إسماعيل دمير، ومتحدث الرئاسة ابراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.
المصدر: الأناضول
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