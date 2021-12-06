بعيدا عن الكاميرا.. والد أمير قطر يولم على شرف أردوغان

دعا والد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور بلاده إلى مأدبة عشاء على شرفه.

إقرأ المزيد

وذكر موقع "ترك برس" أن أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي شاركت في المأدبة التي جرت بعيدا عن عدسات الصحفيين.

ووصل أردوغان إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم في زيارة تستمر يومين.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

المصدر: "ترك برس"