 
مباشر
عاجل
الرئاسة الإيرانية عن طحنون بن زايد: نأمل بدء فصل جديد في العلاقات بين بلدينا مع زيارة رئيسي للإمارات

وزير خارجية قطر: توقيت زيارتي الرئيس التركي وولي العهد السعودي لقطر جاء مصادفة

أخبار العالم العربي

وزير خارجية قطر: توقيت زيارتي الرئيس التركي وولي العهد السعودي لقطر جاء مصادفة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rw7z

صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن توقيت زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقطر جاء مصادفة.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محمد بن عبد الرحمن مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في الدوحة اليوم الاثنين، قبل ساعات من وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلى قطر.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبدأ اليوم الاثنين، جولة خليجية يستهلها بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان وتشمل أيضا الإمارات والبحرين وقطر والكويت، وذلك قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

المصدر: مواقع إخبارية عربية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا