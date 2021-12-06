وزير خارجية قطر: توقيت زيارتي الرئيس التركي وولي العهد السعودي لقطر جاء مصادفة

صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن توقيت زيارتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقطر جاء مصادفة.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محمد بن عبد الرحمن مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في الدوحة اليوم الاثنين، قبل ساعات من وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلى قطر.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام سعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبدأ اليوم الاثنين، جولة خليجية يستهلها بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان وتشمل أيضا الإمارات والبحرين وقطر والكويت، وذلك قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

المصدر: مواقع إخبارية عربية

#عاجل | سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية : تزامن زيارتي الرئيس التركي وولي العهد السعودي إلى #قطر جاء مصادفة pic.twitter.com/4CDVZPXlDj — Lusail - لوسيل (@lusailnews) December 6, 2021