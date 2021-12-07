التحالف العربي يعلن تدمير مخازن وورش صواريخ باليستية ومسيرات للحوثيين في صنعاء

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ضرب مراكز عسكرية لجماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء، "استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين".

وقال التحالف إن "الضربات دمرت ثلاثة مراكز عمليات تابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء".

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وأضاف التحالف: "دمرنا مواقع مرتبطة بالصواريخ الباليستية والمسيرات داخل صنعاء وشملت الأهداف مخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيرات وكهوف جبلية ومخازن سرية للصواريخ الباليستية على أطراف صنعاء".

وأكد "شرعية الضربات وموافقتها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، مشيرا إلى أنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

المصدر: "صحيفة اليوم السعودية" + "واس"