التحالف العربي في اليمن يعلن بدء تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين "استجابة للتهديد"

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية مساء يوم الاثنين بدء تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين "استجابة للتهديد".

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وجاء الإعلان بعد أن أفاد التحالف في بيان بأن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على العاصمة الرياض.

وشدد التحالف في بيان على أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.

وتزامن إطلاق الصاروخ على الرياض مع وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان الوسيط بين الرياض والحوثيين.

وكان التحالف قد بدأ عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع استهدفت عناصر ومعدات الحوثيين خاصة على جبهة مأرب.

المصدر: وكالات