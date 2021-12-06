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التحالف العربي: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض

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التحالف العربي: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض
Reuters
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أعلن التحالف العربي في اليمن مساء يوم الاثنين بأن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه العاصمة الرياض.

وشدد في بيان على أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.

هذا، وتزامن إطلاق الصاروخ على الرياض مع وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان الوسيط بين الرياض والحوثيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تنفيذ 47 عملية استهداف ضد حركة "أنصار الله- الحوثيين" في محافظة مأرب اليمنية.

وقال التحالف إن "الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرا إرهابيا خلال الساعات الـ24 الماضية".

وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية قبل أسابيع استهدفت عناصر ومعدات الحوثيين خاصة على جبهة مأرب.

المصدر: وكالات

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