مصر تسجل 871 إصابة و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة، انخفاضا من 902 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وأشار متحدث الوزارة حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي المصابين في البلاد حتى الاثنين بلغ 364033 حالة منهم 302259 حالة تم شفاؤها، و20770 وفاة.

وعلى صعيد الوضع الوبائي في مصر، أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الشؤون الصحية للرئيس المصري أن متحور "أوميكرون" أخذ أكبر من حجمه، وكافة المعلومات الطبية تؤكد أنه متحور بسيط، وليس هناك سبب حقيقي لحالة الهلع.

وقال، إن "الوضع الطبي في مصر مستقر ولا تغيير طرأ على أعداد الإصابات أو الوفيات بمتحور "أوميكرون".

المصدر: "رويترز" + "القاهرة 24"