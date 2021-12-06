مستشار الرئيس المصري: متحور "أوميكرون" أخذ أكبر من حجمه ولا داعي للهلع

أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن متحور "أوميكرون" أخذ أكبر من حجمه، وكافة المعلومات الطبية تؤكد أنه متحور بسيط، وليس هناك أي سبب للهلع.

وقال إن "الوضع الطبي في مصر مستقر ولا تغيير طرأ على أعداد الإصابة أو الوفيات من متحور "أوميكرون".

وأضاف أن "الفيروسات ومتحوراتها لا تغني عن الحصول على اللقاح"، موضحا أن "مصر اقتربت من نهاية ذروة الموجة الرابعة لكورونا، وأن نسب الوفيات ستبدأ في الانخفاض"، معربا عن أمله بأن "لا تكون هناك موجة خامسة من كورونا".

وشدد تاج الدين على أنه "لم تسجل حتى الآن أي وفاة بمتحور "أوميكرون"، وأن 99% من المصابين بالمتحور الجديد لم يتلقوا لقاح كورونا.

المصدر: "القاهرة 24"