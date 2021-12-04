القائم بأعمال وزير الصحة يتحدث عن حقيقة ظهور متحور "أوميكرون" في مصر

أكد خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي المصري، القائم بأعمال وزير الصحة، أنه "لا يوجد أي ظهور لحالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في مصر حتى الآن".

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وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح خالد عبد الغفار أنه تم أخذ عينات من جميع المحافظات، والتي أكدت عدم ظهوره بمصر، لافتا إلى أن الدولة المصرية مستعدة للتعامل مع كافة متحورات فيروس كورونا.

وأضاف عبد الغفار، أن المنظمة الصحية في مصر قادرة على التعامل مع متحور "أوميكرون"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي دولة قادرة على منع دخول أي متحور إليها، ولكن علينا الاستعداد الجديد للتعامل مع أي مستجدات طارئه".





المصدر: RT