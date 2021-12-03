الصحة المصرية تحذر المواطنين الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبد الغفار، رسالة تحذيرية للمواطنين الحاصلين على جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا.

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وقال عبد الغفار: "من المهم لكل الناس اللي اطعموا الجرعة الأولى ألا يتخلفوا عن الجرعة الثانية، فالحصول على جرعة واحدة عدا اللقاحات المنصوص عليها بأنها جرعة واحدة، لا تحقق الهدف وهو تقليل معدلات الوفيات".

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الآلية الحالية لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا تتمثل في فتح موقع تسجيل الأطفال من سن 12 لـ15 عاما، وهي السن المقبولة للتسجيل، وبمجرد إدخال ولي الأمر أو غيره البيانات يتم إرسال رسالة له بالمكان الذي يتم التلقيح فيه.

وأكد أن اللقاح المستخدم للأطفال هو "فايزر" بواقع جرعتين مثل البالغين، بحيث يتم تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من الأولى، على أن يوقع ولي الأمر الموافقة المستنيرة قبل حصول الطالب على اللقاح.

وأشار إلى أن إعطاء اللقاح لهذه الفئة العمرية اختياري، كما أن الآثار الجانبية للقاح مثل الخاصة باللكبار وتتمثل في الألم بمكان الحقن وارتفاع طفيف أحيانًا في درجات الحرارة، لافتا إلى أن الآثار الجانبية بشكل عام لدى الأطفال أقل حدة كثيرا مقارنة بالكبار.

وأوضح أن التأخر عن الحصول على الجرعة الثانية نوعان، إما تأخر في الحدود المقبولة أو تأخر بعد الحدود المقبولة، "لما بنقول 21 يوم لا نعني 21 يوم وساعة يبقى هو كده اتأخر، لأن اللقاحات تتحدث دائما عن فترة زمنية أكتر من ذلك"، منوها إلى أن عدد اللقاحات المستخدمة حتى الآن نحو 45 مليون جرعة.

المصدر: الوطن