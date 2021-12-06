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الحوثيون يكشفون عن عملية هجومية في العمق السعودي ستعلن نتائجها غدا

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الحوثيون يكشفون عن عملية هجومية في العمق السعودي ستعلن نتائجها غدا
المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع
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أكد المتحدث باسم "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية هجومية في العمق السعودي، وأن نتائجها ستعلن يوم غد الثلاثاء.

وكتب سريع على "تويتر": "ردا على جرائم العدوان السعودي الأمريكي نفذت القوات المسلحة عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي سيتم الكشف عن تفاصيلها صباح غد الثلاثاء إن شاء الله".

من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في وقت سابق الاثنين، أن "المضادات الأرضية التابعة للتحالف تصدت لصاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وأنها تمكنت من إسقاطهما".

وشدد في بيان له على أنه "سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين".

وأشار إلى "بدء تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين استجابة للتهديد على أراضي المملكة".

المصدر: RT + "واس"

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