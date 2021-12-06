الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور تونس غدا الثلاثاء

أعلنت الرئاسة التونسية مساء يوم الاثنين أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيصل إلى تونس يوم الثلاثاء في زيارة دولة بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب: "بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدّي السيّد محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، زيارة رسمية إلى تونس بداية من يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021".

وسيحل الرئيس الفلسطيني بتونس بعد زيارة أداها للجزائر يوم الأحد، وكان في استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين.

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وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد كشف أن الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي تبون رئاسة البلاد، تهدف إلى التنسيق بين البلدين من أجل إعطاء القضية الفلسطينية الأولوية على جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها شهر مارس المقبل بالجزائر.

المصدر: RT + وكالات