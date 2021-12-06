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الرئيس الجزائري يعلن صرف 100 مليون دولار لفلسطين

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الرئيس الجزائري يعلن صرف 100 مليون دولار لفلسطين
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفلسطيني محمود عباس ـ (وكالة الأنباء الجزائرية)
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستمنح دولة فلسطين شيكا بـ100 مليون دولار، وتخصص 300 منحة دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين.

ونقلت قناة "الجزائر الدولية" عن تبون أن بلاده ستستضيف ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا.

وذكرت القناة أن قرار عقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية في الجزائر، جاء بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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وفي ندوة صحفية جمعت تبون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قال تبون إن العلاقة بين بلاده وفلسطين "أكبر بكثير من أن يتم وصفها، فهي تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر".

وأضاف تبون أن القضية الفلسطينية ستكون في صلب القمة العربية المقبلة في الجزائر.

 

المصدر: موقع قناة "النهار" الجزائرية

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