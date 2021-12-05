الرئيس الفلسطيني في الجزائر (صور + فيديو)

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الأحد إلى الجزائر في زيارة عمل رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني بمطار هواري بومدين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

لحظة وصول رئيس السلطة الفلسطينية🇵🇸 محمود عباس إلى الجزائر🇩🇿 https://t.co/YgpBIQNIOqpic.twitter.com/7zo4W9LYfN — Mebarek Nebchi (@NebchiMebarek) December 5, 2021

#الجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل بمطار هواري بومدين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن .. pic.twitter.com/6FBYM0NIS1 — Alhadi Alameen الهادي الأمين (@alssunia) December 5, 2021

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد كشف أن الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي تبون رئاسة البلاد، تهدف إلى التنسيق بين البلدين من أجل إعطاء القضية الفلسطينية الأولوية على جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها شهر مارس المقبل بالجزائر.

وأوضح المسؤول الفلسطيني في تصريح إعلامي أن محمود عباس سيتباحث مع القيادة الجزائرية العديد من القضايا وكل ما يخص العلاقات الثنائية بين الجزائر وفلسطين.

ومن المرتقب أن تتطرق الزيارة إلى التحضيرات للقمة العربية القادمة، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه الجزائر في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية والإقليمية.

يذكر أن زيارة الرئيس الفلسطيني للجزائر تأتي عقب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمغرب.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية