شاهد.. لحظة استقبال سلطان عمان لولي العهد السعودي في مطار مسقط
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استقبل سطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مطار مسقط الدولي، ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فيديو لهذه المراسم.
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية أفادت بأن بن سلمان سيجري جولة خليجية تستمر 5 أيام.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يصل العاصمة العمانية #مسقط وفي مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق #سلطان_عمان.#ولي_العهد_في_عمان#واسpic.twitter.com/KoQGaz61A7— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 6, 2021
وأوضحت أن هذه الجولة "هي الأولى له بعد القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا (غربي السعودية) في يناير الماضي وستبدأ بزيارة سلطنة عمان، ثم البحرين وقطر والإمارات والكويت".
المصدر: "واس" + RT
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