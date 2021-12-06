شاهد.. لحظة استقبال سلطان عمان لولي العهد السعودي في مطار مسقط

استقبل سطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مطار مسقط الدولي، ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فيديو لهذه المراسم.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية أفادت بأن بن سلمان سيجري جولة خليجية تستمر 5 أيام.

وأوضحت أن هذه الجولة "هي الأولى له بعد القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا (غربي السعودية) في يناير الماضي وستبدأ بزيارة سلطنة عمان، ثم البحرين وقطر والإمارات والكويت".

المصدر: "واس" + RT