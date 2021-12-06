العراق.. القبض على إرهابي حاول تفجير عبوة ناسفة في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على إرهابي خطط وحاول تفجير عبوة ناسفة في منطقة الكاظمية ببغداد، وفككت خليته ودمرت وكرها شمالي العاصمة.

وجاء في بيان للخلية، أنه :"وبعمل دؤوب ومتابعة مستمرة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خلال تحليل وتطبيق المعلومات الاستخبارية، تمكن رجال الوكالة من إلقاء القبض على متهم كان يخطط ويحاول تفجير عبوة ناسفة في إحدى أسواق منطقة الكاظمية".

وأضافت: "تمت عملية القبض على المتهم داخل إحدى الفنادق في المنطقة، وهو شقيق الإرهابي الذي فجر عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها في شهر يونيو الماضي والموقوف حاليا وإحباط مخططه الإجرامي بعد أن حاول استخدام اسلوب شقيقه".

وتابعت: "بدلالة اعترافاته تم القبض على جميع أعضاء الشبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها وتدمير الوكر الذي انطلق منه لتنفيذ عمليته، كما تم ضبط جنسية مزورة وأعتدة مختلفة، وقداحات وأسلاك تفجير وناظور ليلي وعقاقير طبية مختلفة ومواد أخرى".

وأشارت إلى أن "لديها أهدافا مهمة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من الذين قاموا ببيع ضمائرهم إلى العصابات الإرهابية".

المصدر: RT