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العراق.. القبض على منتحل صفة أمنية في بغداد

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العراق.. القبض على منتحل صفة أمنية في بغداد
Reuters TEBA SADIQ
قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد القبض على منتحل صفة ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية شمال غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن "مفارز مكتب أبي غريب لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أنتحل صفة ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية ضمن المنطقة شمال غربي بغداد".

وأضافت: "تم القبض على المتهم خلال الممارسات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 160 من قانون العقوبات".

وتابعت: "من جانب آخر نفذت مكافحة إجرام بغداد أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بعمليات سرقة، وكذلك مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة إجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة".

وشدد على أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

المصدر: "السومرية نيوز"

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