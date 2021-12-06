اليمن.. الحوثيون يشيعون 25 عنصرا قتلوا في معر

أقامت حركة "أنصار الله" الحوثية اليوم الاثنين جنازات عسكرية لتشييع جثامين 25 فردا قتلوا في معارك مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وحمل حرس الشرف النعوش المغطاة بالأعلام والزهور وصور الموتى فيما عزفت الموسيقى العسكرية بأنحاء العاصمة صنعاء. وتجمع الأقارب في مراسم الحداد.

وأقيمت الجنازات مع احتدام القتال في منطقة مأرب، فيما تكثف طائرات التحالف قصفها لصنعاء ومأرب ومناطق أخرى.

وصعّد الحوثيون أيضا هجماتهم عبر الحدود على السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: "رويترز"