التحالف العربي يعلن تنفيذ 47 عملية استهداف ضد الحوثيين

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ 47 عملية استهداف ضد حركة "أنصار الله- الحوثيين" في محافظة مأرب اليمنية.

وقال التحالف إن "الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرا إرهابيا خلال الساعات الـ24 الماضية".

المصدر: "سبق"