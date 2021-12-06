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التحالف العربي يعلن تنفيذ 47 عملية استهداف ضد الحوثيين

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تنفيذ 47 عملية استهداف ضد الحوثيين
Reuters
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ 47 عملية استهداف ضد حركة "أنصار الله- الحوثيين" في محافظة مأرب اليمنية.

وقال التحالف إن "الاستهدافات دمرت 34 آلية عسكرية وموقعا لتخزين الذخائر وخسائر بشرية تجاوزت 280 عنصرا إرهابيا خلال الساعات الـ24 الماضية".

المصدر: "سبق"

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