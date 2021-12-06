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"المسيرة": مقتل وإصابة 50 مدنيا خلال آخر 5 أيام جراء غارات التحالف

أخبار العالم العربي

Reuters STRINGER
غارات جوية على صنعاء
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أفادت قناة "المسيرة" نقلا عن مصدر مسؤول بـ"مقتل وإصابة 50 مدنيا، خلال الأيام الخمسة الماضية، جراء 130 غارة جوية شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء و8 محافظات".

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ونقلت "المسيرة" عن المصدر قوله إن "طيران العدوان شن 130 غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي خلال الأيام الخمسة الماضية على عدد من المحافظات"، لافتا إلى أن "غارات العدوان تركزت على 8 محافظات، وتسببت باستشهاد وإصابة قرابة 50 مواطنا بينهم أطفال، وأن 26 غارة استهدفت الأعيان المدنية في 4 أحياء سكنية بأمانة العاصمة صنعاء".

وبحسب "المسيرة"، فقد "صعد طيران العدوان الأمريكي السعودي مؤخرا من جرائمه بحق المدنيين في مختلف المحافظات، في ظل صمت أممي مطبق غير مكترث لدماء اليمنيين".

المصدر": "المسيرة"

 

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