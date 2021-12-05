التحالف العربي ينشر مشاهد لتدمير إحدى المسيّرات الحوثية (فيديو)

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن مشاهد لاعتراض وتدمير إحدى الطائرات المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية بالأجواء اليمنية.

ويأتي ذلك بعد أن حاول الحوثيون استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للمملكة صباح الأحد بأربع طائرات مسيرة أعلن التحالف اعتراضها وتدميرها.

وأعلن التحالف اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها الحوثيون لاستهداف المنطقة الجنوبية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن إطلاق المسيرات تزامن مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.

وأكد التحالف رصد استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق.

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

قيادة القوات المشتركة للتحالف تنشر لقطات فيديو لاعتراض وتدمير إحدى الطائرات المسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن حاولت المليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للمملكة صباح اليوم بأربع طائرات مسيرة أعلن التحالف اعتراضها وتدميرها.#واس_عامpic.twitter.com/ZayAXi8bfW — واس العام (@SPAregions) December 5, 2021

المصدر: وكالات