بن كيران يحمل الجزائر مسؤولية تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل - فيديو

اتهم رئيس حزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بن كيران الجزائر "بالتحرش بالمغرب طيلة 40 عاما كاملة، وأن حزبه سيدافع عن الملك في حال قيام حرب مع الجزائر".

وقال في كلمة له بمناسبة أول اجتماع للجنة الوطنية بعد المؤتمر الاستثنائي لحزبه، إن "النظام الجزائري ظلم المغرب ويستعمل أموال النفط والغاز لزعزعة استقرار المملكة".

وأشار إلى أن "الجزائر تغلق حدودها مع المغرب بسبب خوفها من حب الجزائريين للمغاربة".

وحمل رئيس الحكومة الأسبق مسؤولية تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل للجزائر قائلا: "علاقات المغرب مع إسرائيل قديمة، لكن لولا الجزائر ما وصلت إلى هذا الحد، وأنا لا أبرر لأي أحد".

ومني حزب بن كيران الذي كان يقود الحكومة بهزيمة تاريخية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في المغرب، بحيث تقهقر من المرتبة الأولى في 2016 وقيادة الحكومة إلى المرتبة الثامنة في انتخابات 2021.

وأرجع محللون الهزيمة إلى "كون الحزب يتبنى المنهج الإسلامي، بينما وقع رئيسه سعد الدين العثماني على وثيقة التطبيع مع إسرائيل".

المصدر: "أوراس" + "حزب الحرية والعدالة المغربي – فيسبوك"