أحد أقوى أسلحة الجيش الروسي في مصر

بدأت أطقم سفن أسطول البحر الأسود الروسي والبحرية المصرية، مرحلة بحرية لمدة ثلاثة أيام من مناورات "جسر الصداقة - 2021" المشتركة بالبحر الأبيض المتوسط.

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وقال أسطول البحر الأسود الروسي إنه خلال المرحلة البحرية التي تجري في الإسكندرية، ستقوم أطقم سفن البلدين بمجموعة من الإجراءات المشتركة لتقديم المساعدة لسفينة في خطر، ومرافقة السفن خلف لصد هجوم، وتنظيم إعادة الإمداد في البحر وإجراء عمليات تفتيش أثناء ممارسة إجراءات الحماية الشاملة والدفاع عن السفن على الممر البحري، وستنفذ أطقم نيران المدفعية المشتركة على الأهداف السطحية والجوية، مثل فضلا عن مقاومة أهداف تحاكي الالغام العائمة.

وستشمل أطقم البحرية الروسية الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" على متنها مروحية من طراز Ka-27PS، وسفينة الدورية "ديمتري روغاتشيف" وقاطرة الإنقاذ SB-742.

وتتمثل أهداف تمرين "جسر الصداقة 2021"، الذي يقام في الفترة من 3 و 10 ديسمبر، في تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البحرية الروسية والبحرية المصرية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: تاس