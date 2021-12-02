سفن حربية روسية تشارك في مناورات مشتركة مع مصر
قال المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، إن مجموعة من سفن حربية من هذا الأسطول تنجز رحلتها إلى ميناء الإسكندرية للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية- المصرية المشتركة.
وأضاف المكتب الصحفي: "ستدخل السفن الروسية إلى الميناء المصري بشكل رسمي في 3 ديسمبر. وتضم المجموعة البحرية الروسية، الفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش على سطحها مروحية، وسفينة الدورية دميتري روغاتشيف، وقاطرة الإنقاذ SB-742".
وستجري المناورات التي تحمل اسم "جسر الصداقة -2021"، في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر في القسم الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، في منطقة خليج الإسكندرية.
يشار إلى أن مناورات "جسر الصداقة" الروسية ـ المصرية تقام منذ عام 2015 . وجرت في عام 2020 في البحر الأسود، بدخول السفن المشاركة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.
المصدر: نوفوستي
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