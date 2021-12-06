قرقاش يكشف المبدأ من زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران

كشف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران تأتي في سياق ما وصفه بـ"إدارة الرؤى المتباينة".

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وكتب المستشار الرئاسي الإماراتي على حسابه في "تويتر" مشيرا إلى أن زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى إيران، تأتي "استمرارا لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية".

تأتي زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران استمراراً لجهود الامارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية، تسعى الإمارات إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة pic.twitter.com/kVkaftSGBW — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 6, 2021

وأوضح قرقاش في هذا السياق أن بلاده تسعى إلى "تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية"، وذلك من خلال ما وصفه بـ"الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة".

المصدر: RT