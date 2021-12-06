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أكاديمي معلقا على زيارة طحنون لإيران: البلدوزر الإماراتي سيصل طهران كما وصل بقية العواصم

أخبار العالم العربي

أكاديمي معلقا على زيارة طحنون لإيران: البلدوزر الإماراتي سيصل طهران كما وصل بقية العواصم
AFP
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في تعليق على زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى إيران، قال أكاديمي إماراتي إن "البلدوزر" الإماراتي سيصل طهران كما وصل إلى العواصم الأخرى في المنطقة.

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ووصف أستاذ العلوم االسياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تغريدة على حسابه في "تويتر" إيران بأنها "منهكة من الداخل وتعيش أوقاتا صعبة ونصف شعبها في فقر وهي بحاجة للإمارات أكثر من حاجة الإمارات لإيران".

وشبه الأكاديمي الإماراتي المتخصص في العلوم السياسية بلاده بأنها بلدوزر "سيصل طهران كما وصل أنقرة ودمشق والدوحة وبغداد وتل أبيب وعواصم عدة وبيده أوراق تفاوضية قوية لخدمة مصالحه الوطنية ولكي يؤسس لمرحلة سياسية جديدة في تاريخ المنطقة".

وعلى الرغم من تأكيد الأكاديمي الإماراتي على أن "وقت الحوار الشجاع والمباشر مع إيران" قد حان الآن، إلا أنه رأى في تغريدة ثانية أن التوصل إلى اتفاق أو نصف اتفاق نووي في فيينا من عدمه "لن يغير شيئا من كون إيران محتلة لجزر الإمارات وتهدد أمن الخليج العربي واستقرار المنطقة وأصبحت وجع رأس للقريب والبعيد بسبب مشروعها المذهبي وبرنامجها النووي والصاروخي والدروني".

المصدر: تويتر

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