جورج قرداحي يكشف حقيقة صورة متداولة لشاب يحمل السلاح تحت صورة الخميني نسبت له (فيديو)

كشف وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، حقيقة صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، زعم بعض ناشريها أنها تعود لقرداحي أثناء فترة الحروب في لبنان.

إقرأ المزيد

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تعود لجورج قرداحي، أثارت جدلا كبيرا في بلده ودول الخليج العربي، حيث يظهر في الصورة شاب يشبه الوزير السابق قرداحي، في مقتبل العمر، يحمل سلاحا ويقف عند أحد المواقع العسكرية وتحت صورة للمرشد الإيراني الراحل، الإمام الخميني، إذ أشير إلى أنها التقطت عام 1986.

من جانبه، علق قرداحي خلال لقاء له مع قناة "الجديد" على هذه الصورة قائلا: "في سنة 1986 كنت متزوجا ولدي أولاد وهذه الصورة لا تخصني أبدا، والرجل الذي في الصورة ليس أنا بالتأكيد".

هل تعلم أن جورج قرداحي كان يحارب في صفوف حزب الشيطان منذ عام 1986 م عندماكان غلاما ...

ولكن العتب علينا لأننا لم نبحث في ماضيه .. و مكناه أعلى الرتب و الجاه والمال ... 👇 pic.twitter.com/JBWCCJhVRa — Farouq ALSulaimani (@1108978600) November 18, 2021

المصدر: "الجديد" + RT