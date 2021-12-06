جورج قرداحي يكشف حقيقة صورة متداولة لشاب يحمل السلاح تحت صورة الخميني نسبت له (فيديو)
كشف وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، حقيقة صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، زعم بعض ناشريها أنها تعود لقرداحي أثناء فترة الحروب في لبنان.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تعود لجورج قرداحي، أثارت جدلا كبيرا في بلده ودول الخليج العربي، حيث يظهر في الصورة شاب يشبه الوزير السابق قرداحي، في مقتبل العمر، يحمل سلاحا ويقف عند أحد المواقع العسكرية وتحت صورة للمرشد الإيراني الراحل، الإمام الخميني، إذ أشير إلى أنها التقطت عام 1986.
من جانبه، علق قرداحي خلال لقاء له مع قناة "الجديد" على هذه الصورة قائلا: "في سنة 1986 كنت متزوجا ولدي أولاد وهذه الصورة لا تخصني أبدا، والرجل الذي في الصورة ليس أنا بالتأكيد".
#جورج_قرداحي معلقًا على الصورة التي نسبت إليه :"سنة 86 كنت متزوج وعندي أولاد"#وهلق_شو@salibi_georges@GKordahipic.twitter.com/oW94nuS9gd— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) December 5, 2021
هل تعلم أن جورج قرداحي كان يحارب في صفوف حزب الشيطان منذ عام 1986 م عندماكان غلاما ...— Farouq ALSulaimani (@1108978600) November 18, 2021
ولكن العتب علينا لأننا لم نبحث في ماضيه .. و مكناه أعلى الرتب و الجاه والمال ... 👇 pic.twitter.com/JBWCCJhVRa
المصدر: "الجديد" + RT
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