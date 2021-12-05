سعيّد يقيل قنصلي تونس في باريس وميلانو ويوجّه بـ"التدقيق" في القنصليتين

أعلنت الرئاسة التونسية إقالة قنصلي البلاد في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة ميلانو الإيطالية وإجراء "تدقيق مالي وآخر إداري معمقين" في القنصليتين.

وقرر الرئيس قيس سعيّد إقالة القنصل العام التونسي في باريس طاهر العرباوي واستبداله برضا غرسلاوي المقرب منه والذي تولى إدارة وزارة الداخلية بعد إعلان "التدابير الاستثنائية" في 25 يوليو وإلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأنهيت أيضا مهام القنصل العام التونسي في ميلانو عادل بن عبد الله الذي حل محله خليل الجندوبي.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" أن سعيّد أمر وزارة الخارجية "بإجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقين" في القنصليتين.

المصدر: RT